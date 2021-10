PlayStation e le sue esclusive su PC? Sembra il momento di Sackboy: Una Grande Avventura

SteamDB ha registrato la presenza di un nuovo prodotto nel database che va sotto il nome in codice Steel PC. Tuttavia, le informazioni attuali del prodotto fanno riferimento a qualcosa chiamato Marmalade, che si ritiene sia un riferimento a Sackboy Una Grande Avventura, ovvero il platform di Sumo Digital.

È stato sottolineato su ResetEra che l'enorme "fuga" di giochi non annunciati di settembre sul servizio di streaming GeForce Now di Nvidia includeva un riferimento a Project Marmalade, che l'elenco ha confermato essere Sackboy: A Big Adventure. Il gioco, che è stato ben accolto dalla critica, è stato un'esclusiva PlayStation fino a questo punto.

Nvidia ha minimizzato la fuga dell'elenco di giochi a settembre, che sembrava rivelare una serie di titoli non annunciati. Il fondatore di SteamDB Pavel Djundik, aveva pubblicato la lista di giochi in arrivo su PC non ancora annunciati come Final Fantasy IX Remake, Bioshock RTX Remaster, Resident Evil 4 Remake, Halo 5 PC, Crysis 4, Half-Life 2 Remastered, Injustice 3 e altri.

Come sappiamo, un paio di questi giochi presenti nella lista, ovvero GTA The Trilogy The Definitive Edition e God of War per PC sono effettivamente stati annunciati. Per adesso si tratta di un rumor, non ci resta che attendere e vedere se PlayStation annuncerà questo titolo per Steam.

Fonte: VG247