Saints Row ci porta a spasso per la città di Santo Ileso in un video gameplay

Nel mese di agosto di quest'anno, Deep Silver e Volition hanno annunciato Saints Row, definito dalle compagnie "un audace reboot della serie bestseller", il cui lancio globale è previsto per il 25 febbraio 2022.

Il gioco è stato svelato nel corso della Gamescom con un trailer e un video gameplay e ora, grazie a Game Informer, possiamo apprendere qualcosa in più sul titolo.

Il canale YouTube di Game Informer, ha pubblicato un video dedicato alla città di Santo Ileso con la seguente descrizione:

"Il reboot di Saints Row sta rapidamente diventando uno dei giochi più attesi in uscita nei primi mesi del 2022 e, come parte del nostro mese di copertura esclusiva, stiamo mostrando il primo aspetto del mondo di Santo Ileso. Sì, questo significa un gameplay mai visto prima! Questo giro surreale del sud-ovest americano è sede di rustici quartieri desertici, vivaci strade cittadine e vicoli illuminati al neon: i suoi luoghi vivaci sono esplorabili in auto, moto, tuta alare e altro ancora".

"Tenete presente che questo gameplay di Saints Row è un filmato pre-alpha fornito da Deep Silver e rappresenta un gioco ancora in fase di sviluppo".

Che ne pensate di Saints Row?

Fonte: Gameinformer.