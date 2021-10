Saints Row tra combattimenti e guida in un nuovo video gameplay

Il reboot di Saints Row è distante ancora alcuni mesi, ma di recente abbiamo avuto l'occasione i vedere il gioco di Volition e Deep Silver in un video dedicato alla città di Santo Ileso.

Ora, un nuovo video gameplay, parte del mese di copertura esclusiva di Game Informer, ci mostra nuovamente l'atteso titolo in azione.

Questa volta, il filmato ci offre uno sguardo alle fasi di guida e combattimento. Si tratta di due elementi fondamentali per un gioco come Saints Row, dato che spesso ci ritroveremo rincorsi dalla polizia o dai nemici, senza contare gli inevitabili scontri con le gang rivali per conquistare il controllo delle varie zone della mappa.

Da quanto possiamo vedere, Volition ha puntato su una varietà di veicoli e su un sistema di controllo che garantiranno il divertimento durante gli scontri.

Saints Row arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 25 febbraio 2022.

Fonte: Gameinformer.