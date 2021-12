Saints Row scatena il caos nel suo nuovo trailer ufficiale mostrato ai The Game Awards 2021

Saints Row è tornato in pompa magna ai The Game Awards 2021. Il nuovo gioco di Volition è stato presentato in grande stile attraverso un nuovo trailer, che ci mostra la vera e propria follia del reboot. Questa volta, il video è incentrato sul gameplay.

Il trailer ha mostrato molti dei diversi luoghi di Santo Ileso, inclusa un'area desertica insieme a paesaggi urbani che i fan si aspettano. Il trailer ha anche mostrato una sfilza di oggetti utili per creare caos, tra cui tute alari, veicoli e un sacco di pistole. Oltre a questo anche la data di uscita è stata posticipata: il gioco non uscirà più a febbraio ma ad agosto.

Nella dichiarazione, lo studio ha affermato che la sua priorità era "creare il miglior gioco di Saints Row fino ad oggi", qualcosa che non sarebbe stato possibile se fosse stato lanciato a febbraio. Volition ha riconosciuto che in quel caso il gioco "non sarebbe stato all'altezza" degli standard di qualità stabiliti. Hanno sottovalutato i problemi generati dal COVID-19, fatto che ha contribuito alla decisione di rinviare il prodotto. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Il reboot di Saints Row modifica il suo stile artistico e opta per un aspetto più realistico. All'orizzonte, un mondo aperto con diversi personaggi, fazioni e armi, ispirato al sudovest degli Stati Uniti. Uscirà per PC, Xbox Series X/S e PS5 il 23 agosto 2022.

Fonte: GamingBolt