Saints Row rinviato, ecco la nuova data di uscita del reboot

Il reboot di Saints Row di Volition, precedentemente previsto per il 25 febbraio 2022, è stato ufficialmente rinviato. Il titolo, che è stato abbastanza divisivo sin dalla sua rivelazione, è ora previsto per il lancio il 23 agosto 2022.

Questo annuncio arriva dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre di Embracer Group. Il report fa affermazioni forti sull'impegno dell'azienda nei confronti della diversità e della qualità che guidano la crescita organica per l'azienda. E' stata presa la decisione di rinviare Saints Row per dare ulteriore tempo allo sviluppo. Embracer non vuole lanciare un prodotto che non riesca a soddisfare le aspettative del pubblico e degli azionisti.

Jim Boone, Chief Creative Officer di Volition, ha ulteriormente approfondito il ragionamento alla base del rinvio. Secondo Boone, se Saints Row fosse lanciato a febbraio come previsto, "non sarebbe all'altezza degli standard che ci siamo prefissati e che vi aspettate e meritate".

A Saints Row update from Jim Boone, Chief Creative Officer, Volition

Il team ha sottovalutato l'impatto che il COVID-19 ha avuto sullo sviluppo. Anche se lo studio è stato in grado di adattarsi, queste circostanze hanno comunque reso difficile mantenere la portata del progetto e quindi non sarebbe uscito un prodotto all'altezza alla data precedente del 25 febbraio.

Boone ha aggiunto che non verranno apportate modifiche alla storia del gioco, ai personaggi o a tutto ciò che Volition ha già condiviso con i fan. Lo studio utilizzerà il tempo di sviluppo aggiuntivo per mettere a punto la qualità generale e la rifinitura del gioco.

