Saints Row protagonista di un nuovo video gameplay focalizzato sulle prime missioni

Quando Saints Row è apparso nel 2006, in molti credevano fosse solo un'altra copia di GTA. Tuttavia, la traiettoria della saga si è basata sulla capacità di sfidare le leggi della fisica e avere un umorismo molto particolare. Ora come sappiamo è in sviluppo un reboot, per la gioia dei fan della serie.

Dalla mano di Deep Silver e grazie a Gameinformer, ora possiamo dare un'occhiata a otto minuti di gioco a Santo Ileso. Abbiamo tutto nella razione di oggi: inseguimenti, sparatorie, esplosioni e tanta azione con distruzioni e molto altro.

È fondamentale ricordare che siamo di fronte a un materiale pre-alpha, quindi il lavoro è ancora soggetto a molteplici modifiche. Tutto sommato, si può apprezzare che spettacolarità è una delle parole implicite in Saints Row. Il video in questione si focalizza sulle due prime missioni di gioco: Making Rent e Idol Threat. La prima si svolge prima ancora che i Saints siano ufficialmente formati, con The Boss e il nucleo del gioco a supporto - Kevin, Neenah ed Eli, tutti precedentemente membri di bande rivali - che orchestrano una rapina in un ufficio di prestito per raccogliere denaro.

La seconda missione invece il giocatore tenterà di rintracciare Kevin, che è stato rapito. Il filmato mostra un'altra sparatoria, questa volta alla festa degli Idol mentre The Boss e Kevin si vendicano.

Vi ricordiamo che l'uscita di Saints Row è prevista per il 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer