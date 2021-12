Saints Row in nuove clip di gameplay che mostrano location, attività secondarie e molto altro

Volition continua a svelare brevi clip di gioco del suo reboot di Saints Row per celebrare le vacanze natalizie.

I nuovi brevi video mostrano alcune delle location e le attività secondarie che i giocatori possono completare. Un momento particolarmente interessante è quando il giocatore può indossare la tuta alare sul tetto di un'auto in movimento per combattere i nemici in volo.

Altri spezzoni interessanti mostrano le fazioni rivali come gli Idol e Marshall Defense Industries. Lo sviluppatore ha parlato molto dell'enorme quantità di personalizzazione del personaggio disponibile (oltre a mostrarla in clip recenti), ma potrete anche personalizzare le armi con skin diverse. Questo aggiunge quel tocco in più di stile e personalità quando si uccidono i nemici.

?On the eighth day of Saintsmas you'll get from Volition....



A big city packed full of fun ? #SaintsRow

?On the ninth day of Saintsmas Volition bring to thee...



Side Hustles that bring in the moneyyyy... ? #SaintsRow

?On the tenth day of #Saintsmas Volition bring no doubt...



Rivals for you to stamp the fuck out ? #SaintsRow

?On the eleventh day of #Saintsmas Volition bring to thee..



Style not just on your bodyyy? #SaintsRow

Saints Row uscirà il 23 agosto 2022 per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC (sarà un'esclusiva a tempo su Epic Games Store). Il titolo offre una storia completamente nuova in cui gli ex membri delle tre grandi fazioni si uniscono a The Boss per formare i Saints.

