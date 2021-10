Salt and Sacrifice su PC sarà un'esclusiva Epic Games Store

La versione PC di Salt and Sacrifice sarà disponibile esclusivamente tramite Epic Games Store quando verrà lanciata insieme alle versioni PlayStation 5 e PlayStation 4 nel primo trimestre del 2022, hanno annunciato gli sviluppatori Ska Studios e Devoured Studios.

Il gioco costerà $19,99 e supporterà le opzioni di lingua inglese, francese, italiana, tedesca, spagnola e portoghese.

Ecco una panoramica del gioco, tramite Ska Studios:

"Nel decadente Regno di Altarstone, i maghi diffondono la corruzione attraverso la terra. Mentre il caos scende, solo gli Inquisitori Marchiati, guerrieri condannati a combattere, possono sperare di fermare i Maghi e la loro malvagia Magia. Marcia attraverso il confine occidentale di Altarstone, cacciando e distruggendo i maghi prima di trasformare i resti in potenti armi e armature. Lancia arti runiche su ogni arma, manipolando l'energia per incanalare abilità come onde d'urto verso i nemici".

"Scegli tra otto classi di partenza, come il valoroso Guerriero, il pio Chierico e l'erudito Saggio, e personalizza il loro aspetto e quello che li ha portati a questo destino infernale. Combatti da solo o unisciti a un altro Inquisitore per un'avventura cooperativa online completa o evoca un alleato temporaneo nelle sessioni di gioco rapido online".

"Alleati con un altro inquisitore per un'esperienza online co-op completa e partite rapide co-op online, o tuffati in un PvP turbolento e caotico tra diverse fazioni".

"Salt and Sacrifice attira gli avventurieri con una brutale campagna per giocatore singolo ricca di funzionalità ispirate ai popolari titoli soulslike. Padroneggia combattimenti avvincenti e avvincenti, esplora un mondo oscuro ispirato al folklore scandinavo e scopri una vasta gamma di armature e armi. Partecipa a combattimenti PvP ad alto rischio per creare un'esperienza indimenticabile piena di emozioni, prove e trionfi".

