Salt and Sacrifice, nuovo trailer con tanto di data d'uscita

Salt and Sacrifice ha finalmente una data d'uscita: il nuovo soulslike 2D arriverà il 10 maggio su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store. come annunciato dal nuovo trailer rilasciato oggi.

Il video mostra molte caratteristiche del titolo Ska Studios e Devoured Studios, con sequenze di combattimento e visione dei molti nemici e boss che ci daranno filo da torcere. Il trailer è accompagnato dalle dichiarazioni di Devoured Studio su PlayStation Blog, riguardanti soprattutto sul sistema PvP:

"In Salt and Sacrifice il combattimento tra giocatori è molto più dinamico rispetto a Salt and Sanctuary. Abbiamo aggiunto lo scatto con degli attacchi in corsa unici, molti dei quali faranno volare giù i nemici. Ma cadere nell'oblio non significa morte certa: un inquisitore fortunato può usare il proprio rampino per salvarsi da una caduta fatale, nel caso ci sia una sporgenza adeguata nei paraggi."

"Se darete una possibilità alla modalità PvP di Salt and Sacrifice, avrete molte occasioni per incontrare altri inquisitori con cui allenarvi o che potrete aiutare o eliminare in modi terribili e meravigliosi. Che sia per merito di una freccia ben piazzata, un colpo di martello con cui scaraventare il nemico in una palude velenosa o un colpo di grazia dato dopo una parata perfetta, la vittoria in Salt and Sacrifice va assaporata con gusto."

Fonte: blog.playstation.com