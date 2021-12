Salt And Sanctuary, il soulslike 2D è il nuovo gioco gratis di Epic Games Store

La stagione delle feste è qui ed è piena di allegria, quindi Epic Games sta facendo un altro giro di omaggi giornalieri gratuiti di giochi per PC. Ora potete riscattare il 2D Soulslike Salt And Sanctuary dalla solita pagina promozionale di Epic Games Store. Rimarrà lì per un giorno intero, a quel punto verrà sostituito da un altro omaggio.

Uno sventurato marinaio naufraga su un'isola inesplorata. In valli avvolte dalla nebbia, dove cadaveri ghignanti e coperti di muschio si aggrappano ad armi arrugginite, delle figure barcollanti stanno cominciando ad agitarsi. Sotto strutture fatiscenti e consumate dal sale, passaggi labirintici conducono a un pericolo malvagio e indicibile, a lungo dimenticato dall'uomo.

Salt and Sanctuary combina alla perfezione un combattimento 2D complesso, rapido e brutale con avanzate meccaniche GDR. Scoprite, create e potenziate oltre 600 armi, armature, incantesimi e oggetti mentre esplorate un regno maledetto di città dimenticate, dungeon intrisi di sangue, monumenti profanati e i nobili caduti che una volta li celebravano.

Domani sempre alle 17:00 arriverà un nuovo gioco gratuito. Rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli.

Fonte: Epic Games