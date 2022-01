Samsung aggiungerà il supporto agli NFT sulle prossime Smart TV

Tra tutte le novità dei nuovi Neo QLED e MicroLED di Samsung per questo 2022 si è aggiunta una curiosa novità per i televisori: gli NFT. Sì, la febbre dei 'Token non fungibili' ha raggiunto la televisione, con il primo browser per la televisione basato su contenuti NFT.

Samsung non ha condiviso molti dettagli su questa nuova funzionalità. Per adesso sappiamo che si tratta di un nuovo browser che include una "piattaforma di aggregazione NFT". Questa piattaforma NFT sarà disponibile nei suoi nuovi modelli MicroLED, Neo QLED e The Frame e l'idea è che gli utenti potranno acquistare NFT attraverso diversi fornitori.

Avendo il supporto agli NFT, gli utenti saranno in grado di vedere i dettagli su chi ha creato il lavoro e avere accesso ad altri metadati correlati. Ed è qui che possiamo iniziare a dare un senso a questo impegno nei confronti degli NFT. Secondo Samsung, gli utenti potranno utilizzare la tecnologia 'Smart Calibration' per rappresentare l'immagine sul televisore, regolando automaticamente i parametri secondo l'intenzione dell'autore dell'opera.

Un'anteprima di come sarà il marketplace sulle TV Samsung.

"Con la crescente domanda di NFT, la necessità di una soluzione per il panorama frammentato della visualizzazione e dello shopping di oggi non è mai stata così grande", spiega Samsung nella dichiarazione. Un'aggiunta che raccoglie e cerca di sfruttare la febbre di alcuni NFT che nel 2022 sembra continueranno ad essere una delle tecnologie più chiacchierate.

Fonte: The Verge