Samsung sta sviluppando una nuova piattaforma cloud gaming pensata per le TV

Il mondo del Cloud Gaming si arricchisce di un nuovo concorrente: Samsung. Durante la presentazione del Keynote SDC21, la società sudcoreana ha lanciato la bomba, con una nuova piattaforma che funzionerà sulle smart TV proprietarie, su base Tizen, il sistema operativo (basato su Linux) che attualmente supporta oltre 200 milioni di dispositivi Samsung.

Non si hanno particolari dettagli al momento, ma abbiamo le parole del Vice President of Visual Display Software R&D, Yongjae Kim:

"Per diversificare la tua selezione di giochi sulle Smart TV Samsung, stiamo sviluppando una nuova piattaforma di giochi cloud. Ciò significa che presto sarai in grado di divertirti con i giochi senza acquistare hardware di fascia alta e gli sviluppatori potranno facilmente applicare l'esperienza fluida e coinvolgente di Samsung Smart TV ai nuovi giochi".

Questo potrebbe essere il risultato di una collaborazione con Gaikai nel 2012 (che ora è base di PS Now), dove vi era già un Samsung Cloud Gaming, con pubblicità dedicate a Darksiders II. In questi anni, si è lavorato molto per portare un servizio in grado di competere con GeForce Now e Xcloud. Almeno nelle intenzioni.

Fonte: IGN.com