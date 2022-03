Samsung lavora ad un visore AR dedicato al Metaverso per competere con Apple e Google?

Il metaverso è una delle parole che sentiamo di più nel mondo tecnologico ultimamente. È il nome del mondo digitale in cui le aziende vedono il futuro. Uno dei modi per farlo è la realtà virtuale, perciò diverse aziende stanno lavorando duramente allo sviluppo di occhiali AR/VR. Ad esempio Meta ha i suoi occhiali con Oculus, sono anni che si vocifera su Apple e sono attivi anche Microsoft e Google. Sembra che a questa corsa del Metaverso ci sia anche Samsung.

Samsung aveva realizzato l'Odyssey e il Gear VR alcuni anni fa. Questi erano visori economici: tuttavia le cose non sono andate bene per la società che in seguito si è ritirata dal mercato della realtà virtuale. Ora sembra che voglia riprovarci, questa volta con il Metaverso.

Sebbene Samsung non abbia ancora confermato la notizia, il CEO Han Jonh-hee ha suggerito qualcosa durante il MWC 2022. "Ora si parla sempre più di metaverso, quindi puntiamo a capitalizzare la tendenza. Non ci vorrà molto". Tuttavia, non è molto specifico e successivamente afferma: "Miriamo alla perfezione per un lancio".

Per adesso Samsung non ha fatto nessun annuncio o presentazione ufficiali: non ci resta quindi che attendere.

Fonte: Wccftech