Scalebound risorgerà? Hideki Kamiya di PlatinumGames vuole seriamente resuscitare l'esclusiva Xbox

Hideki Kamiya di PlatinumGames ha affermato di essere "totalmente serio" riguardo i recenti commenti sulla rinascita dell'esclusiva Xbox Scalebound.

La scorsa settimana Kamiya ha attirato l'attenzione dopo aver detto a IGN Japan che gli sarebbe piaciuto aprire discussioni con Microsoft sulla possibilità di rivisitare il gioco di ruolo d'azione, che era stato pianificato come un'esclusiva Xbox One ma alla fine è stato cancellato nel 2017.

"Ci abbiamo lavorato molto quindi vorremmo fare qualcosa al riguardo", ha detto. Kamiya ha aggiunto: "Phil! Facciamolo assieme!"

Ora, il neo-promosso vicepresidente di PlatinumGames ha detto a VGC che non stava scherzando sulla rivisitazione di Scalebound.

"Penso che sia davvero strano perché, ad essere onesto, ho partecipato a molte interviste da quando il progetto è stato cancellato e sento di aver detto molte volte che mi piacerebbe poterlo riportare indietro".

"È qualcosa che pensavo di aver detto, o che ho cercato di dire da anni ormai. L'ho detto nelle interviste precedenti e non ho avuto alcuna reazione, ma ora finalmente ho avuto una grande reazione. E no, non è uno scherzo: parlo sul serio".

Alla domanda se Platinum sia già in trattative con Microsoft su Scalebound, Kamiya ha risposto: "non posso confermare o negare nulla, ma potremmo parlare con Microsoft. Ma potremmo anche parlare con Nintendo, Sony, Capcom, Konami o chiunque altro!"

Sia Xbox che PlatinumGames hanno già fornito spiegazioni su quanto accaduto con Scalebound, ma negli ultimi mesi Kamiya si è assunto la responsabilità della cancellazione del progetto.

In un video pubblicato a novembre, Kamiya ha menzionato l'inesperienza di Platinum con Unreal Engine e le funzionalità online come ragioni principali della cancellazione di Scalebound. Ma ora che lo studio è cresciuto, lo sviluppatore crede di poter avere più fortuna lavorando una seconda volta al gioco.

"Come azienda, siamo gradualmente cresciuti, abbiamo acquisito esperienza in termini di tecnologia e più persone", ha spiegato.

"Il tempo passa, le cose cambiano, le cose sono diverse adesso. Ho avuto un po' di tempo per pensare e sì, mi piacerebbe provare a fare di nuovo Scalebound. Questa è la mia sensazione".

Fonte: VGC.