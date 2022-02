Scalebound non è l'unico gioco rifiutato da Microsoft: Cliff Bleszinski mostra il suo progetto tra draghi e ninja

Come vi avevamo riportato qualche giorno fa, PlatinumGames ha intenzione di parlare nuovamente di Scalebound con Microsoft. Il gioco era stato cancellato qualche tempo fa, e in seguito Hideki Kamiya aveva chiesto scusa per l'inesperienza (ai tempi) dello studio di sviluppo.

Ora però c'è anche un'altra persona che ha svelato un altro gioco cancellato da Microsoft: questa persona è Cliff Bleszinski che attraverso Twitter ha mostrato l'artwork di un vecchio progetto che non ha mai visto la luce.

Bleszinski oltre all'immagine che vede un personaggio cavalcare un drago brandendo un'enorme spada, ha spiegato sommariamente di cosa trattava il gioco: "Ninja e samurai a cavallo di draghi che combattono zombie. Anche dirigibili e isole galleggianti. Con un tocco in stile Destiny" ha dichiarato il creatore di Gears of War.

With all the talk today about Scalebound this is your reminder that Microsoft passed on this magic from me.



Sigh. Yeah, I'm a little bitter, heh. pic.twitter.com/UrALvloeOH — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 9, 2022

Il progetto non ha mai visto la luce, e di questo Cliff Bleszinski sembra esserne ancora dispiaciuto.