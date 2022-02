Scalebound tornerà? PlatinumGames vuole parlare ancora con Microsoft del gioco

Scalebound non è mai stato dimenticato. Il gioco diretto da Hideki Kamiya e sviluppato da PlatinumGames era una delle grandi esclusive per Xbox One, ma Microsoft ha deciso di cancellarlo. Nonostante siano passati anni, c'è ancora gente che lo ricorda, anche all'interno dello studio. Ora, attraverso un'intervista con IGN Japan, Atsuhi Inaba, CEO di PlatinumGames, ha aperto le porte a una possibile resurrezione del progetto.

"Kamiya ha sempre voluto Scalebound", ha sottolineato Inaba. "Ci piacerebbe avere una conversazione formale con Microsoft". Lo stesso Kamiya si è espresso e ha affermato quanto segue: "Abbiamo lavorato molto, quindi non ha senso che Microsoft mantenga il gioco nello stato attuale. Vorremmo fare qualcosa al riguardo. Phil! Facciamolo assieme!"

Quando la cancellazione di Scalebound è stata annunciata ufficialmente, Hideki Kamiya ha pubblicato una dichiarazione sui social media. "Come molti di voi hanno già sentito, Scalebound è stato purtroppo cancellato. Mi dispiace molto per tutti voi che stavate aspettando questo gioco. Mi dispiace darvi questo tipo di brutte notizie per iniziare l'anno". A quel tempo, aveva promesso nuovi giochi incentrati sull'offerta di divertimento, oltre che sul duro lavoro per non deludere di nuovo i fan.

Questa dichiarazione, assieme al tweet pubblicato da Kamiya qualche giorno fa, lasciano quindi intendere una probabile nuova collaborazione tra le due aziende. Microsoft risponderà alla chiamata? Solo il tempo ce lo dirà.

