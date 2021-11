Scalebound la cancellazione dell'esclusiva Xbox? Hideki Kamiya chiede scusa a Microsoft

Come sappiamo, l'action RPG Scalebound sarebbe dovuto uscire come esclusiva Xbox nel 2017, ma alla fine il gioco è stato cancellato. Ora, in un nuovo video sul canale YouTube Cutscenes, Hideki Kamiya spiega come è nato Scalebound e perché alla fine è stato eliminato.

"Scalebound era un progetto a cui avevamo collaborato con Microsoft", spiega Kamiya. "Si aspettavano cose buone da noi e noi dovevamo essere all'altezza di queste aspettative con il progetto. Anche se era un mio desiderio personale, ho pensato che fosse anche una missione necessaria per PlatinumGames migliorare le nostre capacità grafiche e passare al passo successivo della creazione di giochi moderni. Quindi per prima cosa abbiamo deciso di creare con un universo come quello".

Sfortunatamente però le cose hanno iniziato ad andare male: "Gli ostacoli che abbiamo dovuto superare erano molto grandi. Non eravamo abbastanza esperti e non siamo riusciti a superare quel muro, portando a quello che è successo alla fine. Mi dispiace per i giocatori che lo aspettavano con ansia, e inoltre mi dispiace per Microsoft che ha riposto la sua fiducia in noi come partner commerciale. Voglio scusarmi sia come creatore che come membro di PlatinumGames".

Sia Xbox che PlatinumGames hanno precedentemente fornito spiegazioni su ciò che è successo con Scalebound, ma nessuno dei due si è esplicitamente assunto la responsabilità esclusiva nel modo in cui Kamiya fa in quest'ultima intervista.

Fonte: XboxEra