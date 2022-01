Scorn, l'horror esclusivo Xbox Series X/S e PC tornerà presto a far parlare di sé

Nel 2020, durante l'evento Inside Xbox, Ebb Software aveva annunciato che Scorn sarebbe arrivato esclusivamente su Xbox Series X/S e PC. Nonostante abbiano impiegato diversi anni per lo sviluppo, lo studio ha annunciato che il titolo sarebbe arrivato sulle console di prossima generazione di Microsoft poco dopo il suo lancio.

Tuttavia, una serie di problemi durante lo sviluppo e il desiderio del team di Ebb Software di offrire il miglior livello possibile, hanno portato il titolo a essere posticipato all'anno in corso, precisamente al mese di ottobre. Ora, dopo qualche settimana di silenzio, abbiamo appreso che questo mese ci saranno novità.

Lo ha annunciato l'account ufficiale di Scorn su Twitter, dove ci ha invitato a rimanere sintonizzati proprio questo mese, poiché sembra che ci sarà un aggiornamento importante sullo stato del titolo, cosa che è stata scarsa negli ultimi mesi, al di là delle informazioni relative al rinvio.

Keep your eyes peeled for more updates this month. pic.twitter.com/JXQEaqjplh — Scorn (@scorn_game) January 10, 2022

Per adesso non sappiamo quali potrebbero essere le novità di Scorn che verranno svelate, ma è molto probabile che l'azienda mostrerà nuovi contenuti giocabili del titolo. Restate sintonizzati con noi per ulteriori dettagli a riguardo.