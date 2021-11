Scorn rinviato, sostenitori Kickstarter su tutte le furie e boom di rimborsi: gli sviluppatori si scusano

Nella giornata di ieri abbiamo appreso che Scorn è stato rinviato al 2022 e i sostenitori su Kickstarter non l'hanno presa benissimo.

"Tutto ciò che è stato fatto fino alla metà del 2018 è stato rifatto, e il 90% è stato completamente scartato. L'obiettivo è realizzare il gioco che vogliamo, non solo lanciarlo in una data di uscita arbitraria. Se non è pronto, non è pronto", hanno detto in un primo momento gli sviluppatori.

Aggiungendo: "e per finire, un piccolo consiglio amichevole: se la mancanza di comunicazione è così fastidiosa, basta chiedere un rimborso e farla finita. È solo un gioco. Potete giocarci quando uscirà, se sarete ancora interessati".

In molti non hanno apprezzato le parole del team, per questo motivo ora è intervenuto il CEO di Ebb Software con un messaggio ai fan:

"Ciao a tutti,

Mi chiamo Ljubomir Peklar e sono il CEO di Ebb Software e anche il direttore creativo del gioco. Mi assumo la piena responsabilità per l'ultimo aggiornamento che avete ricevuto ieri sul nostro KS. Ho letto velocemente la bozza dell'aggiornamento e l'ho approvato. Rileggendo era chiaro che il tono ostile con cui era scritto non deve essere il modo in cui dovremmo esprimere idee o progetti alle persone che ci aiutano.

Potremmo essere stanchi, confusi e frustrati per la nostra inettitudine, ma non c'è motivo di scagliarci contro di voi. Per questo mi scuso personalmente. Farò del mio meglio affinché questo tipo di sfogo non accada di nuovo.

Lunedì faremo un aggiornamento adeguato per quanto riguarda tutte le preoccupazioni sollevate,

Grazie".

Fonte: Kickstarter.