Scott Bennie, scrittore dell'originale Fallout, è morto all'età di 61 anni

L'autore e designer di diversi titoli Interplay, di Star Trek e soprattutto dell'originale Fallout, Scott Bennie, ci ha lasciato all'età di 61 anni, come riportato dalla pagina Facebook ufficiale.

Bennie è conosciuto per il suo periodo trascorso in Interplay Entertainment (da cui arriva anche Chris Avellone) negli anni '90, dove ha lavorato come produttore e designer in diversi giochi di ruolo, tra cui gli adattamenti de Il Signore degli Anelli e lo strategico Castles: Northern Campaign. Ha anche lavorato come scrittore in diversi titoli di Star Trek, tra cui gli Starfleet Command, Starfleet Academy, così come nell'originale Fallout.

Molti ex-colleghi e autori del mondo videoludico gli hanno reso omaggio via social, tra cui una delle fondatrici di Interplay Rebecca Heineman, che lo ha definito come "un grande designer e scrittore di giochi". Anche l'autore Matt Forbeck si è lasciato andare a un saluto a un caro amico:

"Sono triste di sapere della morte del mio vecchio amico Scott Bennie, che ho incontrato attraverso la meravigliosa e affiatata comunità di designer di Hero Games nei primi anni '90. Era un uomo acuto, con ottime idee e incontrarlo a una convention è sempre stato il momento clou di quella settimana".

Fonte: GamesIndustry