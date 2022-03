Sea of Thieves 2 sta per arrivare su Xbox e PC?

Grazie alle informazioni condivise da Idle Sloth con un tweet ora rimosso, sembra che qualcuno di nome Atherza (presumibilmente un creatore di contenuti sponsorizzato da Rare) sia apparso sul canale Discord ufficiale di Sea of ​​Thieves mentre giocava all'alpha di Sea of ​​Thieves 2.

La fonte originale è un utente reddit, che ha pubblicato un'immagine (ora rimossa). In questa pubblicazione, diversi utenti hanno commentato l'immagine, dicendo che è possibile che si tratti di Sea of ​​Thieves 2 o che Rare stia lavorando a un'importante espansione del titolo.

Considerando che Sea of ​​Thieves è uscito nel 2018, e considerando la popolarità del titolo (più volte tra i best seller su Steam), sembra più probabile che si tratti di un'espansione maggiore rispetto a Sea of ​​Thieves 2. Tuttavia, solo il tempo ci dirà se l'immagine di Atherza è in realtà riferita al sequel.

Nel tweet rimosso di Idle Sloth il leaker ha scritto: "c'è qualcuno chiamato Atherza nel canale Discord ufficiale di Sea of ​​Thieves, a quanto pare è un creatore di contenuti Rare sponsorizzato. Su Discord si dice che stia giocando a Sea of ​​Thieves 2 Alpha, esplorando le isole ghiacciate".

Al momento, non possiamo confermare Sea of Thieves 2 ma, la rimozione del tweet e la menzione del possibile creatore di contenuti sponsorizzato da Rare, potrebbero essere importanti indizi.

Non resta che attendere eventuali annunci.

Fonte: Somosxbox.