Sea of Thieves supera quota 5 milioni di giocatori su Steam

Sea of ​​Thieves di Rare è cresciuto nel tempo e ora lo studio celebra cinque milioni di giocatori registrati su Steam.

Questa cifra arriva solo 18 mesi dopo che il gioco è approdato sulla piattaforma di Valve. In precedenza, il gioco era esclusivo di Xbox e del negozio PC Windows. È stato anche il primo gioco ad essere lanciato su Game Pass al day one quando è arrivato nel marzo del 2018.

Rare sta celebrando il traguardo e invita i giocatori a partecipare con un'emote gratuita a tempo limitato. Accedete al gioco in qualsiasi momento prima delle 01:00 italiane del 29 dicembre per sbloccare l'emote All Together Now.

We're celebrating more than five million scoundrels splashing out for Sea of Thieves on Steam! To mark this milestone, anyone who plays SoT between Dec 22nd 2pm and Dec 29th 11:59pm GMT gets the All Together Now! Emote for free. Cheers! ?



More info: https://t.co/kgCKqvOvbB pic.twitter.com/e2nHMXFKzv — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) December 22, 2021

A ottobre abbiamo appreso che, su tutte le piattaforme, Sea of ​​Thieves aveva superato i 25 milioni di giocatori. Questo, ovviamente, include i giocatori che accedono al gioco tramite Game Pass e non lo hanno acquistato direttamente, ma fa tutto parte del modello di business di Xbox. Il gioco offre ulteriori acquisti in-game tramite l'Emporio dei pirati, vendendo cosmetici, animali domestici ed emote.

Durante l'estate, Rare ha riferito che quasi cinque milioni di giocatori sono entrati nel gioco solo a luglio.

Fonte: Gamespot.