Sea of Thieves accoglie la Stagione Sei ricca di tanti contenuti, ecco trailer e dettagli

La sesta stagione del gioco piratesco Sea of ​​​​Thieves è disponibile per tutti i giocatori su PC e Xbox. Ciò significa anche che avrete tre mesi per salire di 100 livelli in modo da ottenere tutte le ricompense stagionali. Questa sesta stagione porta con sé diversi contenuti, ecco tutti i dettagli.

Iniziamo con una nuova attività chiamata Forti del Mare. Come riporta la descrizione: "Evocati da Captain Flameheart dal Mare dei Dannati, i Forti del mare offrono un'appagante esperienza di combattimento disponibile in qualsiasi momento per tutti i pirati in cerca di emozioni forti anche durante le sessioni di gioco più brevi. Ci sono sei Forti del mare disseminati nell'universo di Sea of Thieves: riuscirete a conquistarli tutti?".

Non dovrete fare altro che attraccare nei pressi del Forte del mare, sgominare le sue difese e affrontare le orde di fantasmi che difendono i tesori custoditi al suo interno. Arraffate bottini di ogni tipo ed eliminate il loro leader errante, il capitano del Forte del mare, per ottenere la chiave del tesoro e impossessarvi dei beni preziosissimi celati tra queste mura. Una volta sconfitte le orde di fantasmi, potrete servirvi delle strutture del Forte. Tra queste spicca la stanza padronale, perfetta per fare baldoria insieme alla ciurma.

Nel corso della sesta stagione, arriverà un viaggio tutto nuovo che porterà una serie di sfide, ambientazioni e mappe speciali. Non solo, ma il massimo rango raggiungibile con la compagnia di commercio della Fortuna di Atena passa da 20 a 30 e in questo modo sarete in grado di ottenere nuovi oggetti e onorificenze. Non mancano poi i nuovi oggetti disponibili nell'emporio oltre a skin e molto altro per chi possiede il Plunder Pass.

Fonte: Xbox