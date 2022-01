Sea of Thieves svela le novità in arrivo nel 2022 tra Avventure, Misteri e Forti

In un recente evento livestream, Rare ha svelato i piani per Sea of ​​Thieves nel 2022. I fan possono aspettarsi "l'anno più grande mai visto". Dalle nuove avventure agli imponenti Sea Forts e persino all'introduzione di storie in continua evoluzione, possiamo dare uno sguardo alla roadmap di Sea of ​​Thieves.

Oltre a mantenere il suo approccio stagionale ai lanci di contenuti, Sea of ​​Thieves mirerà ad arricchire ulteriormente la lore del gioco attraverso due nuove strade: Avventure e Misteri. Le avventure serviranno come eventi dal vivo basati sulla trama progettati per introdurre nuovi modi per consentire ai giocatori di connettersi con il mondo. Iniziando con un trailer cinematografico, questi eventi della storia si verificheranno una volta al mese e dureranno circa due settimane.

Un'altra strada per una narrazione avvincente in Sea of ​​Thieves sarà fornita da i Misteri, che sono eventi collaborativi ed esisteranno all'interno e all'esterno del gioco. Questi enigmi incentrati sulla community prendono ispirazione dai misteri di omicidi e dalle storie di fantasmi. Rare ha anche rivelato che il primo mistero di Sea of ​​Thieves coinvolgerà i giocatori nel risolvere l'omicidio di un personaggio noto.

La prima storia delle Adventure in Sea of ​​Thieves nel 2022 si chiama Shrouded Islands e durerà dal 17 febbraio al 3 marzo.

Quando la sesta stagione di Sea of ​​Thieves verrà lanciata a marzo, introdurrà modi completamente nuovi per interagire con il mondo. Sea Forts presenterà un'esperienza in stile mini-raid in cui gli equipaggi affronteranno terrificanti fantasmi. A differenza degli Skeleton Forts attualmente esistenti, i Sea Fort sono un'esperienza più personale adatta al vostro equipaggio, indipendentemente dalle dimensioni. Il team di sviluppo ha sottolineato durante lo streaming che anche i giocatori solisti potranno facilmente partecipare a Sea Forts.

I vecchi giocatori di Sea of ​​Thieves hanno chiesto disperatamente una rielaborazione degli Athena's Voyages, che attualmente servono principalmente come missioni esclusive per Pirate Legends. Oltre a Sea Forts nella sesta stagione, vedremo anche l'introduzione di nuovissimi viaggi leggendari. Queste avventure casuali esclusivamente per Pirate Legends offriranno un'esperienza unica ogni volta, con un elenco curato di attività come indagare su relitti di navi fantasma o esplorare isole infestate.

Mike Chapman e Joe Neate hanno anche annunciato che a partire dalla sesta stagione, la modalità PVP Arena verrà chiusa. Hanno espresso difficoltà riguardo a questa decisione, ma hanno ritenuto che alla fine fosse la scelta migliore per il futuro del gioco. Con solo il 2% dei giocatori che interagisce con Arena, il team non ha potuto giustificare le risorse per mantenere la modalità.

Questo potrebbe essere l'anno più importante di Sea of ​​Thieves, ma resta da vedere se sarà davvero così. Tuttavia, Rare ha chiarito che intende continuare a supportare il gioco. Essendo uno dei migliori giochi su Xbox Game Pass, non sorprende che Sea of ​​Thieves abbia superato i 25 milioni di giocatori nel 2021.

Fonte: Windowscentral.