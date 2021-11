Sea of Thieves permetterà di seppellire i tesori nella prossima Season

Nel corso di dicembre verrà rilasciata la quinta season di Sea of Thieves, e sembra che verrà aggiunta una nuova meccanica che, in fin dei conti, è "realistica" nella rappresentazione di un immaginario piratesco: la possibilità di seppellire un tesoro.

Il brevissimo video è uno dei teaser che Rare sta rilasciando sul profilo Twitter del gioco: le immagini mostrano un pirata che, sotto gli ordini di quello che sembra il suo capitano, fa scomparire uno scrigno sotto la sabbia, aiutandosi con un badile. Il tweet recita "Forse possiamo ancora insegnare nuovi trucchi ai vecchi lupi di mare" - un gioco di parole basato sul proverbio "Non si possono insegnare nuovi trucchi ai cani vecchi".

Maybe we can teach old sea dogs new tricks... pic.twitter.com/uDXDpQnvc2 — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 26, 2021

La meccanica può configurarsi in molti modi diversi: potrebbe essere legata alla possibilità di creare cacce al tesoro, oppure potrebbe permettere solo di depositare il bottino da qualche parte per tornare a prenderlo più tardi, o ancora una funzione in più per nasconderlo ad altri giocatori. In ogni caso, il mare di Sea of Thieves è sempre più completo, e ora lo sono anche le terre emerse.

Fonte: Gamepur