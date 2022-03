Sea of Thieves ed i piani ambiziosi di Rare: lo studio sta cercando nuove figure

Attraverso l'account Twitter ufficiale, Mike Chapman, direttore creativo di Sea of ​​Thieves, rivela che presso Rare, che fa parte di Xbox Game Studios, sta cercando nuove figure che lavoreranno al titolo piratesco.

Secondo Chapman, Rare sta cercando tre nuovi game designer, insieme a un senior narrative designer. Chapman ha anche commentato che Rare ha "piani ambiziosi" per Sea of ​​​​Thieves, che è stato lanciato nel 2018, ma non ha commentato se lo sviluppatore lavorerà a nuovi giochi.

"Il team di progettazione di Sea of ​​Thieves sta crescendo! Stiamo cercando tre game designer, insieme a un senior narrative designer. Abbiamo piani ambiziosi per il futuro di Sea of ​​​​Thieves come parte del nostro fantastico studio. Entra a farne parte!" ha scritto attraverso il suo account in un tweet che potete visionare di seguito.

What's this? The #SeaOfThieves Design Team is growing! We're on the lookout for three new Game Designers, along with a Senior Narrative Designer. We have ambitious plans for the future of Sea of Thieves as part of our amazing studio. Be a part of it! https://t.co/u3hmEYcF5B pic.twitter.com/B6BYvi7rFB — Mike Chapman (@ChappersChapman) March 2, 2022

Non è una sorpresa poiché recentemente Rare ha dichiarato di avere ancora molte idee in cantiere per Sea of Thieves, ma ora queste idee stanno per diventare realtà.

