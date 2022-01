Sea of Thieves punta in alto! Rare ha piani ancora più ambiziosi per il gioco

Sembra che Rare non abbia terminato lo sviluppo di Sea Of Thieves e nonostante sia uno dei giochi multiplayer di maggior successo degli ultimi tempi ci sono ancora molte cose da fare. Sea Of Thieves è stato accolto calorosamente sin dal suo lancio; il gioco è riuscito a posizionarsi sia su Xbox che su PC come uno dei titoli con più giocatori e più amati.

Mike Chapman, direttore creativo di Sea Of Thieves ha condiviso un messaggio sui social network che chiarisce che quanto visto in Sea Of Thieves non è la fine. Ricordando gli obiettivi che erano stati fissati in passato, sottolinea che il 95% degli obiettivi prefissati è stato raggiunto, ma che Sea Of Thieves ha ancora molto tempo davanti, quindi i fan possono aspettarsi più contenuti in futuro.

"Ci stiamo preparando per la prossima settimana e mi sono imbattuto in una vecchia presentazione di 3 anni fa incentrata su come espandere l'esperienza di Sea Of Thieves. Orgoglioso di leggere e vedere che abbiamo raggiunto circa il 95%. Abbiamo ora un volume 2 per i prossimi anni che è ancora più ambizioso!" ha dichiarato su Twitter.

Prepping for the week ahead and came across an old presentation from 3 years ago focused on how we would expand the #SeaOfThieves experience. Proud to read through and see we've accomplished about 95% of it. We have a volume 2 now for years ahead that's even more ambitious! ? pic.twitter.com/aekFWNcCFz — Mike Chapman (@ChappersChapman) January 23, 2022

I fan quindi dovranno aspettarsi ancora più contenuti e nuovissime stagioni dove il gioco continuerà a crescere come ha fatto durante tutti questi anni.