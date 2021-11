Sea of Thieves Stagione 5 ha una data di lancio

Rare ha finalmente rivelato che la quinta stagione di Sea of ​​Thieves inizierà il 2 dicembre, meno di tre mesi dopo l'inizio della quarta stagione il 23 settembre.

Questa notizia arriva dopo che Rare ha suggerito ai giocatori per quasi una settimana delle funzionalità imminenti che verranno lanciate insieme all'aggiornamento della stagione 5.

La data di uscita è stata annunciata in un tweet dall'account Twitter ufficiale di Sea of ​​Thieves. Il post include anche quella che sembra essere la schermata che i giocatori vedranno quando caricheranno il gioco.

Sebbene l'annuncio di una data di uscita sia importante, i fan non hanno ancora un trailer dedicato a questa nuova stagione o un elenco completo di nuove funzionalità. Detto questo, la schermata del titolo potrebbe fornire alcuni suggerimenti.

Sea of Thieves Season Five begins on December 2nd. pic.twitter.com/2YurHY0KCW — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A parte i fuochi d'artificio in alto a sinistra della mappa, vedete un piatto con dei dadi nella parte superiore dell'immagine. Questo è indicativo di una sorta di minigioco basato sui dadi che potrebbe farsi strada verso Sea of ​​Thieves. E poi ci sono topi e cibo in basso a destra nell'immagine. I topi, forse, potrebbero diventare animali domestici.

Probabilmente, un trailer per la quinta stagione uscirà prima della data di uscita del 2 dicembre.

Fonte: Gamepur.