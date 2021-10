Sea of ​​Thieves supera i 25 milioni di giocatori

Sea of ​​Thieves ha superato i 25 milioni di giocatori. L'avventura piratesca multiplayer di Rare per Xbox e PC è stata lanciata a marzo 2018 e da allora è cresciuta costantemente raccogliendo lungo la sua rotta milioni di giocatori.

Il produttore esecutivo Joe Neate ha affermato che l'introduzione delle stagioni all'inizio di quest'anno, così come il crossover Pirati dei Caraibi, ha scatenato "un enorme afflusso di giocatori che si sono avvicinati al gioco per la prima volta". Per festeggiare, chiunque giochi a Sea of ​​Thieves tra oggi, 19 ottobre al 26 ottobre riceverà uno speciale bonus di accesso di 25.000 monete d'oro e 25 dobloni.

Nel frattempo, un giocatore scelto a caso che consegnerà un tesoro durante questo periodo guadagnerà una vincita di 25 milioni di monete d'oro. Sea of ​​Thieves si è rivelato un successo per Rare. Attualmente lo studio di sviluppo sta lavorando su Everwild, che non ha ancora una finestra di lancio.

To the 25 million pirates who have set out upon the Sea of Thieves so far, thank you! Here's to the Voyages we've shared, the foes we've overcome and the stories that await us as we sail into the future.



Some words from Executive Producer Joe Neate: https://t.co/2krBjP5zIp pic.twitter.com/oZKRPAndfv — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) October 19, 2021

A questo link potete dare uno sguardo a tutto ciò che ha in serbo il team di sviluppo per tutti i giocatori.

