Second Life, il creatore è dubbioso riguardo il metaverso di Facebook

Il pioniere nella costruzione del mondo virtuale con Second Life, Philip Rosedale ha affermato che la costruzione di un metaverso è qualcosa che deve essere pianificato con cura in modo che non ci siano conseguenze indesiderate.

In un'intervista, il fondatore del gioco, ha parlato dell'importanza di un sistema di moderazione per consentire una convivenza armoniosa nell'ambiente digitale. Rosedale ha sottolineato l'importanza di proteggere le persone identificandole e garantendo conseguenze per le azioni intraprese nel metaverso in modo che si comportino correttamente. Il problema, secondo lui, sarebbe il fatto che Internet non dispone ancora di un sistema di identificazione per l'esercizio di un efficace monitoraggio degli atteggiamenti online e della responsabilità degli autori.

Oltre a questo, il creatore di Second Life si chiede come faranno le grandi aziende come Meta a portare le persone a vivere più tempo in uno spazio virtuale. "Sorge ancora questa pesante domanda su cosa porterà le persone normali, per la maggior parte del tempo, ad essere disposte a entrare in questi spazi online. E penso che non abbiamo ancora risposto a questa domanda".

Tuttavia nonostante i dubbi Rosedale è ottimista sul fatto che i mondi virtuali continueranno ad essere una parte importante per le persone: "Potremmo essere in grado di creare uno spazio pubblico positivo per le persone - dove si potrebbe fare nuove amicizie e molto altro".

Fonte: IGN