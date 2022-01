SEGA dice addio a sale giochi e mondo arcade in Giappone dopo più di 50 anni!

Dopo più di 50 anni, le sale giochi SEGA scompariranno in Giappone. SEGA Sammy ha confermato che venderà il 14,9% della sua divisione SEGA Entertainment, che è quella che gestiva i centri arcade del paese. Queste azioni saranno acquistate da Genda Inc., che aveva già acquisito l'85,1% delle azioni di SEGA Entertainment nel 2020, in piena pandemia COVID-19.

Come sappiamo, la pandemia ha costretto alla chiusura nel settembre 2020 la famosa sala giochi di SEGA ad Ikebukuro. Dopo l'acquisto, SEGA Entertainment verrà rinominata Genda GiGO Entertainment e le sue premesse cambieranno l'immagine caratteristica di SEGA che, ad esempio, appare riflessa nella saga di Yakuza.

SEGA ha aperto la sua prima sala giochi in Giappone alla fine degli anni '60. Durante il suo apice, alla fine degli anni '90, c'erano quasi 1.000 sale giochi SEGA in Giappone, ma l'ascesa delle console domestiche e le abitudini dei giocatori sono cambiate. La pandemia è stata l'ultima spinta per l'uscita della società da questo business.

Anche se la storia di SEGA con le sale giochi è giunta al termine, la società continuerà a produrre e vendere macchine arcade ad altre sale giochi e luoghi.

Fonte: Gamepur