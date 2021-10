SEGA sta per aprire una nuova sala arcade sempre ad Ikebukuro

Il 20 settembre è stato un giorno triste per i giocatori giapponese poiché la sala giochi Ikebukuro GiGO di SEGA ha chiuso definitivamente i battenti. Essendo stato in attività per 28 anni in uno dei più grandi quartieri otaku di Tokyo, la chiusura di GiGO ha portato enormi folle a dire addio malinconico a un luogo in cui erano stati creati così tanti ricordi felici nel corso di quasi tre decenni.

Tuttavia, durante i festeggiamenti d'addio SEGA ha lasciato un paio di indizi sul suo ritorno. Si scopre così che questo ritorno, sicuramente gradito per i giocatori, sta accadendo prima di quanto ci si aspettasse.

Come parte del suo progetto Ikebukuro, SEGA tornerà nel quartiere proprio questa settimana con l'apertura di una nuova sala giochi. Non sarà difficile trovarlo nemmeno per gli ex clienti di GiGO, poiché si trova proprio di fronte a dove si trovava la sala giochi ormai chiusa. Una bellissima sorpresa per i frequentatori abituali della vecchia sala arcade.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La nuova sala giochi di SEGA sarà una struttura di cinque piani, con videogiochi al piano interrato, la pesca verticale dai piani 1 al 3 e un caffè Ichiban Kuji al quarto piano.

Il 22 ottobre si terrà l'inaugurazione della nuova sala giochi, a poco più di un mese dalla chiusura di GiGO. Come sottolineato, la nuova struttura non è grande come quella vecchia, ma in un altro felice annuncio, la nuova sala giochi è solo il primo dei tre passaggi del progetto Ikebukuro di SEGA.

Fonte: Kotaku