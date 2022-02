Sega Genesis / Mega Drive in un curatissimo database con tutti i giochi della console

Il progetto VG Complete ha compiuto il suo primo passo, lanciando online il database con tutti i giochi per Sega Genesis / Mega Drive.

Questo progetto è stato pensato per preservare la storia dei videogiochi e si espanderà anche ad altre console.

Andando sul sito di VG Complete, noterete un curatissimo database con tutti i giochi. Per ogni titolo potrete vedere la copertina originale, varie informazioni come territorio, publisher, sviluppatore, genere, anno di uscita, numero di giocatori e non solo.

Non mancano inoltre delle breve descrizioni per ogni gioco, video e ci sono anche dei manuali in PDF.

NES, Super NES, Nintendo 64, PlayStation e Dreamcast dovrebbero essere le prossime console che riceveranno lo stesso database. Da sottolineare che il progetto VG Complete è il frutto del lavoro di un solo individuo.

Fonte: VG Complete.