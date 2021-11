Xbox e SEGA formano una 'alleanza strategica' per creare 'Super Giochi' con Azure

E' stata annunciata un'alleanza strategica tra Microsoft e SEGA per la nuova generazione. Attraverso una dichiarazione, SEGA ha confermato che la partnership consentirà a entrambe le società di iniziare a esplorare lo sviluppo di giochi utilizzando l'infrastruttura cloud di Microsoft Azure. Questa partnership aiuterà anche nello sviluppo del progetto "Super Game" precedentemente annunciato da SEGA.

SEGA è un'icona nel settore dei videogiochi e, secondo Sarah Bond (vicepresidente aziendale di Microsoft), è stata un partner fondamentale con Microsoft nel corso degli anni. Questa nuova alleanza strategica tra Microsoft e SEGA significherà lavorare insieme mentre esplorano nuovi modi per creare esperienze di gioco uniche per il futuro utilizzando le tecnologie cloud di Microsoft. Secondo quanto riportato, il "Super Game" di SEGA si concentra su alcuni pilastri chiave come "Global", "Online", "Community" e "IP Utilization".

"Poiché consideriamo una partnership strategica con Microsoft, cerchiamo di far progredire ulteriormente lo sviluppo dei nostri giochi in modo che i fan di tutto il mondo possano godersi i nostri titoli; a questo proposito, miriamo a costruire un'alleanza che utilizzi sia le potenti capacità di sviluppo di giochi di SEGA sia la tecnologia e l'ambiente di sviluppo all'avanguardia di Microsoft" ha aggiunto Yukio Sugino, Presidente e COO di SEGA Corporation.

Sebbene questa alleanza strategica tra Microsoft e SEGA sia in una fase iniziale, SEGA prevede di utilizzarla per esplorare future collaborazioni. Al momento questi sono tutti i dettagli che sono stati forniti dalle società. Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni soprattutto sui cosiddetti "Super Game" che verranno sviluppati.

Fonte: Wccftech