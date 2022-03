SEGA scompare dagli iconici edifici arcade ed è un durissimo colpo per l'universo sale giochi

Nel gennaio di questo stesso anno, SEGA Sammy ha annunciato la vendita della sua divisione arcade, passando nelle mani di Genda GiGO, dopo aver acquisito l'85,1% delle azioni di SEGA Entertainment nel 2020, la divisione SEGA che gestiva i propri centri di gioco in Giappone. GiGO aveva acquistato il restante 14,9% delle azioni di SEGA Sammy, mettendola fuori dal mercato arcade.

Ciò significa la fine di un'era per SEGA, che ha inaugurato le sue prime sale di intrattenimento alla fine degli anni '60, raggiungendo quasi 1.000 sale in tutto il paese negli anni '90. Più di 50 anni di storia che si concludono con la rimozione dei leggendari stendardi dell'azienda su gli enormi edifici rossi di Akihabara, Tokyo, che facevano parte della cultura popolare.

Il presidente di Genda Hisashi Kataoka ha condiviso l'aspetto degli edifici con le nuove insegne GiGO. I social media sono pieni di foto di fan giapponesi che hanno catturato il momento in cui i popolari striscioni sono stati rimossi.

The SEGA Arcades in Akihabara have been rebranded to GiGO! ?



Before After pic.twitter.com/gGuhONbqA5 — Genki? (@Genki_JPN) March 18, 2022

Questi edifici hanno vissuto alcuni dei momenti più emozionanti lo scorso anno dopo la chiusura del Sega Ikebukuro Gigo, uno degli edifici più iconici del Giappone, aperto da oltre 28 anni. Durante la chiusura è stato mostrato un poster di ringraziamento ai fan, che si sono radunati ai cancelli del popolare centro ricreativo.

