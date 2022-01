Sekiro è stato completato da uno speedrunner bendato agli AGDQ!

L'edizione di quest'anno degli AGDQ (Awesome Games Done Quick), un evento di beneficenza legato alle speedrun, ha visto l'ingresso di una run molto particolare su un gioco già di per sé parecchio impegnativo: Sekiro: Shadows Die Twice è stato completato da uno speedrunner bendato.

Come se non bastasse la difficoltà di base del gioco, Mitchriz ha aggiunto un ulteriore strato di difficoltà imponendosi di fare affidamento solo sull'udito e di memorizzare pressoché ogni cosa di Sekiro per riuscire a portare a compimento questa impresa inverosimile. Il pensiero iniziale è partito dopo che Mitchriz ha visto che già molti altri giocatori avevano completato Sekiro in molti modi diversi. Poiché il concetto di run da bendati non è interamente nuovo, ha deciso di prendere questa strada.

Insomma, per lo stesso principio, adesso che è stata fatta anche una run da bendati su Sekiro bisognerà trovare qualche altra run assurda da portare a termine, o eventualmente completarlo sempre da bendati, ma senza mai morire o essere colpiti. Ci provereste?

Fonte: Gamespot