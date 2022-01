Sekiro Shadows Die Twice è stato finito da un giocatore bendato in poco più di due ore!

Uno speedrunner ha finito Sekiro: Shadows Die Twice bendato in poco più di due ore.

Nell'ambito dell'evento Awesome Games Done Quick di questo fine settimana, lo streamer Mitchriz ha completato il gioco notoriamente difficile utilizzando solo segnali audio.

La run è stata vista da migliaia di persone incredule mentre Mitchriz si faceva strada attraverso boss su cui molti hanno trascorso ore, sconfiggendoli in alcuni casi senza subire alcun danno.

Mitchriz, che spesso fa speedrun in Sekiro: Shadows Die Twice, ha effettivamente finito il gioco in meno di due ore mentre era bendato alla fine del 2021, ma questa è la prima volta che riesce a compiere l'impresa su un palcoscenico così grande, come parte del popolare Awesome Games Done Quick.

Inoltre, durante l'evento, un giocatore è stato in grado di finire Stardew Valley in soli 17 minuti.

SUB 2 HOURS BLINDFOLDED!!



I finally did it after the months of grinding. Really happy with this one, and so excited to show off all the new strategies at GDQ. pic.twitter.com/crI6oRNE8F — Mitchriz (@Mitchriz1) December 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

WE DID IT Y'ALL!

NEW PB FOR TOTAL MONEY RAISED IN A SINGLE GDQ EVENT ACHIEVED!#AGDQ2022 has been nothing short of records and WRs being broken and you have managed to do so one more time.



Thank you all for your UNBELIEVABLE generosity! ?? pic.twitter.com/u2ryqD1acB — Games Done Quick (@GamesDoneQuick) January 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'evento ha anche annunciato di aver battuto il suo record personale per il maggior numero di soldi raccolti in un singolo evento Games Done Quick. $3,416,729,85 sono stati raccolti per Prevent The Cancer Foundation.

L'evento di quest'anno si è tenuto nuovamente online dopo che il gruppo "è giunto alla conclusione che c'è ancora troppo pericolo e incertezza derivanti dal COVID-19". Games Done Quick ha ora raccolto oltre $34 milioni nei 12 anni dal suo inizio.

Fonte: VGC.