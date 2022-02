Sekiro Shadows Die Twice ottiene la mod Sekiro Dream of the Damned che aggiunge nuovi contenuti

Nonostante tutti gli occhi siano puntati su Elden Ring, uscito finalmente oggi, ci sono persone che continuano ad apprezzare i diversi giochi FromSoftware. In questo caso stiamo parlando di Sekiro: Shadows Die Twice che ha ricevuto recentemente una nuova mod.

Questa mod si chiama Sekiro: Dream of the Damned e si concentra sull'aggiunta di nuovi contenuti per quanto riguarda la parte finale del gioco. Nel dettaglio la mod aggiunge rielaborazioni per Gyoubu, Genichiro, Isshin Ashina e molto altro. Oltre a questo vengono modificati inoltre anche tutti i nemici nelle invasioni finali.

Non solo, ma il modder ha aggiunto nuove posizioni per i nemici, modificando inoltre il layout dell'area in modo da aprire nuovi percorsi di progressione. Si tratta di una sorta di restyling per il gioco di FromSoftware che farà sicuramente piacere ai fan.

Se vi interessa, a questo link potete scaricare la mod. Il modder consiglia inoltre di giocare a Dream of the Damned subito dopo o subito prima della boss fight contro il Drago Divino.

Fonte: DSOG