Sekiro Shadows Die Twice stupisce con una versione miniboss della Scimmia Guardiana

From Software ci ha abituati a un enorme elenco di contenuti tagliati: basti pensare a Dark Souls e al suo Oscar, che in principio era considerato come ultimo antagonista del giocatore, fino ovviamente a Sekiro: Shadows Die Twice, anche se non si sa molto a tal proposito.

Le cose però sembrano essere cambiate, perché tramite una serie di glitch, pare sia possible affrontare nuovamente la Scimmia Guardiana ma da mini-boss. Come sempre, è molto aggressiva ma contiene diversi elementi diversi dal classico boss che affrontiamo ben due volte all'interno del gioco: non possiede la classica della saluta, oltre a non avere una seconda fase.

Potrebbe essere un rimasuglio di contenuti eliminati dal gioco, attivatosi per qualche strana ragione dopo eventi specifici. Sta di fatto che probabilmente nelle prossime settimane troveremo altro di simile, con i più frenetici data miner che andranno alla ricerca di qualunque nuovo elemento a disposizione.

Fonte: Multiplayer.it