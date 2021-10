Senua's Saga: Hellblade 2 avrà i suoni reali della Scozia per rendere più realistica l'ambientazione

Sembra proprio che Ninja Theory stia puntando moltissimo sull'atteso Senua's Saga: Hellblade 2, anche per quanto riguarda il comparto audio.

Il team, infatti, ha detto su Twitter che sta registrando i suoni reali della Scozia per rendere più realistiche e più coinvolgenti le ambientazioni del gioco.

"Il nostro team audio sta sperimentando l'acustica sull'isola di Skye in Scozia. Il nostro obiettivo è replicare questo in-engine, per creare un'esperienza sonora coinvolgente".

"Ci scusiamo con tutti i locali che potremmo aver spaventato con le nostre urla!"

Our Audio team experimenting with acoustics on Scotland's Isle of Skye. Our goal is to replicate this in-engine, to create an immersive sound experience.



Apologies to any locals who we might have frightened with our shouts and screams! pic.twitter.com/8sjtA5DO2n — Ninja Theory (@NinjaTheory) October 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Riprendere i suoni reali della Scozia rende chiaro, ancora una volta, quanto sia ambizioso Senua's Saga: Hellblade 2 e quanto impegno stia mettendo lo studio nella realizzazione di questo progetto.

Senua's Saga: Hellblade 2 arriverà su PC e Xbox Series X/S. Al momento Ninja Theory non ha comunicato una data di uscita.

Fonte: Twitter.