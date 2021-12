Senua's Saga: Hellblade 2 è vera next-gen nel video gameplay ai The Game Awards 2021

Un paio di anni fa, Microsoft e Ninja Theory sono saliti sul palco dei The Game Awards per svelare Senua's Saga: Hellblade 2.

Ora, dopo un lungo silenzio, il titolo è tornato protagonista ai TGA 2021 con un video gameplay.

Se avete giocato al primo gioco, probabilmente vi aspetterete una buona dose di inquietudine e atmosfera e, naturalmente, i monologhi interiori conflittuali immediatamente riconoscibili di Senua, e ce n'è in abbondanza in questo video. Oltre a questo, il gioco sembra visivamente sbalorditivo, un vero e proprio salto nella next-gen.

Al momento non è stata ancora condivisa una finestra di lancio, quindi probabilmente Senua's Saga: Hellblade 2 non uscirà presto, come ci si potrebbe aspettare.

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile su Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamingbolt.