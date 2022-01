Senua's Saga: Hellblade 2 in una nuova concept art che mostra un oscuro villaggio costiero

Una nuova concept art di Senua's Saga: Hellblade 2 è stata svelata dallo sviluppatore Ninja Theory. Si tratta di un piccolo "regalo" che lo studio ha voluto fare per i suoi fan su Twitter dopo che un tweet precedente ha raggiunto l'obiettivo di 500 retweet.

La nuova concept art ci offre una piccola anteprima di cosa aspettarci dal prossimo sequel di Ninja Theory. Sembra che ci avventureremo ai margini di una terra nei panni di Senua in Hellblade 2, in una piccola area di villaggio in particolare, proprio vicino a rocce frastagliate sbattute da onde. Qui ci saranno anche fiumi vulcanici e aperture nel terreno.

E' davvero un'immagine cupa per un'ambientazione Hellblade, proprio come il capitolo precedente. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questa bellissima e al tempo stesso oscura concept art.

Shore settlement concept art by Expert Concept Ninja Marco Teixeira pic.twitter.com/snrtkkVTMk — Ninja Theory (@NinjaTheory) January 28, 2022

Senua's Saga: Hellblade 2 è in via di sviluppo e per adesso Ninja Theory non ha ancora annunciato nessuna finestra di lancio.

Fonte: GamesRadar