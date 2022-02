'Senua's Saga Hellblade 2 farà sembrare Hellblade un gioco indie', parola di Ninja Theory

Tutti gli studi che fanno parte di Xbox Game Studios stanno lavorando a diversi progetti, ma è chiaro che uno dei più attesi è Senua's Saga Hellblade 2. Il primo è stato creato con un budget ristretto, ma nonostante ciò, ha ottenuto un successo incredibile grazie all'esperienza unica che offre.

Nonostante tutte le aspettative che si ripongono sul suo sequel, la verità è che oggi non abbiamo molte informazioni a riguardo né abbiamo potuto vederlo in azione al di là del gameplay mostrato ai The Game Awards. Tuttavia, da quanto dice lo stesso studio di sviluppo Ninja Theory, Hellblade 2 offrirà un qualcosa di completamente migliore rispetto al primo capitolo.

In un'intervista, il co-fondatore Tameem Antoniades afferma di non aver solo migliorato l'esperienza in Hellblade 2, ma che è diversa, più credibile e raffinata, e che farà sembrare il primo capitolo un gioco indie: "L'obiettivo di Hellblade 2 non è perfezionarlo, ma piuttosto creare un'esperienza più credibile e raffinata. La sua ambizione in termini di scala è più alta. Penso che Hellblade 2 farà sembrare il primo Hellblade un gioco indie".

Senua's Saga Hellblade 2 è attualmente in sviluppo su PC e Xbox Series X/S, ma non c'è ancora una finestra di lancio.

