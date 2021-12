Senua's Saga: Hellblade 2, il trailer mostrato ai The Game Awards è una parte di gioco in tempo reale

Durante i The Game Awards è stato mostrato un filmato molto interessante per quanto riguarda l'ultima avventura di Senua, il sequel chiamato Senua's Saga Hellblade 2. La descrizione del trailer afferma che si tratta di frammenti del gioco, ma alcuni giocatori dubitano delle garanzie dello studio. Una parte del pubblico ha accusato Ninja Theory di aver sviluppato un materiale video fasullo volto ad aumentare l'interesse per il gioco.

David García, il direttore del suono di Ninja Theory, ha commentato la questione, confermando che tutte le scene presentate sono state sviluppate in tempo reale, senza alcun trucco. È per questo motivo che "non tutto è perfetto", con gli sviluppatori che devono ancora completare e migliorare alcuni aspetti del gameplay.

Attraverso Twitter Garcia afferma: "Alcune informazioni audio nel nostro trailer di gioco: quasi tutti i suoni 3D utilizzano Project Acoustics e Surround Sound: Amazing Technologies. Tutto in questa demo è progettato, in tempo reale, senza trucchi. È tutto vero. Quindi, non tutto è perfetto". Rispondendo ad un'ulteriore domanda, Garcia ha dichiarato: "E' una parte di gioco che è stata giocata in tempo reale da un membro del nostro team".

Some audio notes about our gameplay trailer: https://t.co/eJxBL8F3wU

-Almost all 3d sounds use Project acoustics and spatial audio: incredible technologies.

-Everything in this demo is in engine, real time, no tricks. This is real. As such not everything is perfect(yet :D) — David García (@dagadi) December 12, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Senua's Saga: Hellblade 2 non ha ancora una finestra di lancio, ma il gioco sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S e arriverà al day one anche su Xbox Game Pass.