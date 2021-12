Serious Sam 4 a sorpresa su Xbox Series X/S e PC per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass

A sorpresa c'è un nuovo gioco disponibile su Xbox Game Pass. Questa volta si tratta di Serious Sam 4 di Croteam e Devolver Digital. Giocherete nei panni dell'ultima resistenza rimasta a un'invasione extraterrestre, guidando l'Earth Defense Force nei panni di Sam "Serious" Stone e della sua squadra di commando pesantemente armata.

Tuttavia, Serious Sam 4 è disponibile solo tramite Xbox Game Pass su Xbox Series X/S e PC: non esiste un elenco per il gioco su Xbox One tramite il Microsoft Store ufficiale.

Il gioco funge da prequel degli eventi degli altri capitoli di Serious Sam. È stato sviluppato dallo studio croato, Croteam, che è riuscito a utilizzare la classica formula di Serious Sam mentre ha rinnovato la meccanica per aggiungere "un arsenale inarrestabile" contro "un numero inimmaginabile di nemici che richiede ai giocatori di mitragliare e fare esplodere la loro via d'uscita da situazioni impossibili".

Se siete sempre stati curiosi di provare questo gioco ora ne avete l'occasione attraverso Xbox Game Pass.

Fonte: Pure Xbox