The Seven Deadly Sins Origin è un'avventura open world da tenere d'occhio

Netmarble, sviluppatore di mobile games sudcoreano, ha annunciato con un trailer The Seven Deadly Sins: Origin, primo gioco che diffonderà, oltre che su mobile, anche su PC e console. Si tratta di un capitolo action RPG open world, seguito di The Seven Deadly Sins: Grand Cross, che presenterà una storia originale e molta libertà all'interno del mondo.

Il trailer mostra scene di combattimento, esplorazione, ed interazione, animate da un vivace stile artistico che permette un ragguardevole colpo d'occhio. Si notano un po' di somiglianze con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma ciò, se non altro, può essere un gran pregio.

Non sono state rivelate né la data di uscita o una finestra di lancio approssimativa né le esatte console a cui fa riferimento l'annuncio. Evidentemente ne sapremo di più nelle prossime settimane, anche perché The Seven Deadly Sins è nome importante nel panorama manga e anime, dunque è più che comprensibile che le aspettative si alzeranno e che Netmarble dovrà fornire sempre più informazioni.

Fonte: Gematsu