Sex with Hitler è una assurda visual novel porno dedicata al dittatore nazista

A volte l'universo dei videogiochi ci regala delle vere e proprie follie, come nel caso di Sex with Hitler, un'assurda visual novel porno dedicata al dittatore nazista.

Sì, avete capito bene. Sex with Hitler, in precedenza disponibile su Steam, narra la storia di Adolf Hitler mentre tenta di iniziare una nuova. Il titolo è ambientato nella Second Guerra Mondiale e vede il dittatore interagire con altre cinque eroine.

Come segnala Multiplayer.it, Romantic Room, studio specializzato in questo genere di videogiochi, ha caratterizzato questo Sex with Hitler con numerose scene di sesso e una grafica stile anime.

Se vi state chiedendo se questo è l'unico gioco dedicato a Hitler, beh sappiate che ce ne sono altri come Hitler Hates Anime e Hitler Love Anime di PaulArt. Mentre Heal Hitler sembra un titolo meno assurdo, dato che in questo gioco vestirete i panni di uno psicologo che dovrà entrare nella testa del dittatore per evitare che possa compiere le atrocità del nazismo.

Attualmente, Sex with Hitler sembra sia stato rimosso dalla piattaforma di Valve.

Per chi fosse interessato a giochi dedicati a dittatori, sappiate che esistono anche titoli su Stalin.