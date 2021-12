Shadow Tactics: Blades of the Shogun 'Aiko's Choice' è finalmente disponibile

Aiko's Choice, l'espansione standalone per Shadow Tactics: Blades of the Shogun di Mimimi Games, è ora disponibile su PC.

Ambientato ancora una volta nel Giappone dell'era Edo, la storia questa volta si concentra su Aiko il kunoichi. Quando i nemici legati al suo passato si presentano nuovamente, è tempo di riunire la banda. Più in basso il trailer di lancio per l'espansione.

Insieme al ritorno dei cinque personaggi del gioco base, i giocatori possono scegliere tre nuove missioni principali ambientate in nuove location. Ci sono anche tre missioni "intermezzo" da completare e tre livelli di difficoltà per esercitare le proprie abilità.

Ancora una volta, se deciderete di seguire una strada non letale, massacrare tutti i nemici o un mix tra i due stili dipende completamente da voi.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun è attualmente disponibile per PS4, Xbox One e PC, ma l'espansione non ha ancora una data di uscita per console.

Fonte: Gamingbolt.