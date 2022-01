Shadow Warrior 3, nuovi dettagli e data di uscita verranno svelati 'presto' per il team di sviluppo

Ad ottobre dello scorso anno, gli sviluppatori di Flying Wild Hog hanno posticipato l'uscita di Shadow Warrior 3 al 2022. Ora che siamo entrati nel nuovo anno i fan vogliono sapere se effettivamente arriveranno nuove informazioni sul gioco, data di uscita compresa.

Ora, come promesso via Twitter dai responsabili di Flying Wild Hog, la data di uscita finale del titolo d'azione sarà annunciata a breve. Nuovi dettagli per Shadow Warrior 3 sono anche ai blocchi di partenza e aspettano di essere presentati ai giocatori. Sfortunatamente, gli sviluppatori non hanno fornito una data specifica per questi reveal tanto attesi.

Una delle più grandi innovazioni di Shadow Warrior 3 è il fatto che gli ambienti generati casualmente del predecessore sono un ricordo del passato e stanno lasciando il posto ad aree inedite. Sono promesse anche manovre spettacolari come il wall running o le uccisioni ambientali, con le quali l'azione deve essere portata al livello successivo. Ancora una volta il protagonista sarà Lo Wang, che si unisce al suo ex datore di lavoro e acerrimo nemico per catturare un drago che è stato rilasciato accidentalmente.

Shadow Warrior 3 is coming in 2022 and guess what year it is now?



More details and an exact release date coming soon! pic.twitter.com/jdHqF9xwjY — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 3, 2022

Shadow Warrior 3 uscirà per PC, Xbox One e PlayStation 4 e potrà essere giocato anche su PlayStation 5 o Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità. Sulle console di nuova generazione, Shadow Warrior 3 beneficia degli SSD veloci e, tra le altre cose, offrirà tempi di caricamento significativamente più brevi.

Fonte: GamingBolt