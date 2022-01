Shadow Warrior 3 come Dying Light 2: serviranno 500 ore per finirlo... 60 volte

I fan dei videogiochi sono rimasti sorpresi quando lo sviluppatore di Dying Light 2 Techland ha affermato che il sequel avrebbe richiesto 500 ore per essere completato. Da allora è stata chiarita questa affermazione, ma ciò non ha impedito a Shadow Warrior 3 di "usare" la cifra di 500 ore in un modo piuttosto divertente.

L'account Twitter di Shadow Warrior 3 ha affermato che il gioco durerà "500 ore per essere completato 60 volte". È uno scherzo tempestivo e un modo semplice per dire che Shadow Warrior 3 durerà poco più di 8 ore. Le risposte al divertente tweet sono un mix di calcoli e utenti che fanno battute.

Questa non è la prima volta che Shadow Warrior 3 usa l'umorismo per fare notizia. Quando il gioco è stato rinviato lo scorso autunno, l'annuncio è stato fatto con il "Trailer ufficiale del rinvio al 2022".

Il trailer ha scherzato sul precedente rinvio del gioco, anche se non ha fornito una data di uscita aggiornata per lo sparatutto.

Shadow Warrior 3 will take 500 hours to complete 60 times. pic.twitter.com/LmVc6og82e — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 11, 2022

A partire da ora, Shadow Warrior 3 è ancora "in arrivo nel 2022". Sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: Gamepur.